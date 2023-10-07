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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عبقري الموسيقى.. عازف القانون بالفرقة الماسية: بليغ حمدي لديه موهبة فنية غير عادية

بليغ حمدى
بليغ حمدى

قال الدكتور ماجد سرور، عازف القانون بالفرقة الماسية، إن لمصر محطات فنية مهمة، فهناك نقلة أحدثها سيد درويش، حيث كان جميع الملحنين المصريين يلحنون بالطريقة العثمانية التركية، تأثرا بالاحتلال العثماني، وأول من بدأ بالتلحين المصري هو سيد درويش، فهو الذي نقل مصر إلى الأسلوب المصري بدلا من العثماني.

وأكد سرور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “ الدي أم سي”، أن النقلة الثانية في حياة الفن والموسيقى بعد سيد درويش هو بليغ حمدي فقد أصروا على أن يلحنوا للمواطن المصري البسيط بالطبيعة المصرية والشارع المصري، وطريقة الكلام والبساطة، فتاريخ بليغ مليء بالموسيقي الغنية، ويتميز بالغنى الموسيقي والتلحين.

بليغ حمدي هو الحاسة الفنية الأعظم التى فرضت نفسها

وأضاف عازف القانون، أن بليغ أستطاع بموهبته غير العادية والعظيمة أن  يلحن لأم كلثوم رغم صغر سنه، إلا أن موهبته فرضته على كبار وعظماء المغنين، كما لحن أيضا محمد فوزي لأم كلثوم، فالحاسة الفنية الأجمل هي التى فرضت نفسها.

محمد فوزي سيد درويش بليغ حمدي الاحتلال العثماني عازف القانون

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