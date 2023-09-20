منها حكايتي مع الزمان وبهية.. أعمال بليغ حمدى بالجمهورية

باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدى يقدمها نجوم الأوبرا للموسيقى العربية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 22 سبتمبر على مسرح الجمهورية، منها مالي، ليلة من الليالي، موعود، الهوى هوايا، اسمعوني، حكايتي مع الزمان، ميتى أشوفك، بهية، يا الخيزرانة.

الحفل من غناء مريم، وزينة، ومحمد متولي، وصابرين النجيلي، وياسر سليمان، وعازف الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد.

جدير بالذكر أن بليغ حمدى ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ “تخونوه”.

بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى ولحن الشجن.

توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر ناهز 62 عاما، تاركاً ثروة فنية من الألحان المتنوعة.