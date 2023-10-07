يستهدف طلاب السياحة والفنادق.. اختتام برنامج تدريبي لدعم بيئة عمل آمنة للمرأة

في خطوة نحو تعزيز بيئة عمل آمنة ومشجعة للمرأة في صناعة السياحة المصرية، انتهت بنجاح فاعليات المعسكر التدريبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدعم كريم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج. البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، استهدف 75 طالبًا وطالبة من كلية السياحة والفنادق بجامعتي الأقصر والغردقة.

وضمن الأنشطة المتنوعة التي نظمتها الورش التدريبية خلال المعسكر، تناولت المديرة الناجحة داليا العجيمي، مدير الموارد البشرية بأحد الفنادق في الغردقة، تجربتها ومسارها المهني في صناعة السياحة، حيث شاركت قصتها الناجحة كمثال ملهم للطلاب والطالبات الحاضرين.

أقيمت أيضا مجموعات نقاشية نشطة خلال البرنامج تهدف إلى فهم وجهات نظر الطلاب والطالبات حول دور المرأة في المجالات القيادية وأهمية تمكينها، بالإضافة إلى استعراض المفاهيم المرتبطة بتمكين المرأة ومكافحة العنف الموجه ضدها. وتم خلال المعسكر التركيز على موضوعات مثل إدارة الوقت والتخطيط، المهارات الشخصية للتوظيف، القيم والأخلاقيات في مجال العمل، ومهارات التواصل والعمل الجماعي، إلى جانب التركيز على الذكاء الاجتماعي واستراتيجيات التغيير.

وشملت الورش النقاشية أيضاً مناقشة أشكال العنف ضد المرأة وعرض قصص نجاح من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، مما أثرى النقاش وأضاف قيمة عميقة للبرنامج التدريبي.

تجسد هذه المبادرة التزام مصر بتحقيق المساواة في العمل وخلق بيئة عمل مشجعة وآمنة للنساء في صناعة السياحة، وتعزز من دورهن القيادي والمؤثر في هذا القطاع المهم.