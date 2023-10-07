تصريح رسمي.. كتائب القسام: العمليات مستمرة وإسرائيل ستصاب بالذهول عندما تستفيق من صدمته

قال المتحدث باسم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) أبو عبيدة، اليوم السبت، إن "العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور ونتائج المعركة لم يعلم عنها الاحتلال شيئا بعد، وسيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته".

ووجه أبو عبيدة، في مداخلة عبر قناة الأقصى الفضائية بغزة، رسالته لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل، قائلا: "أبناء شعبنا في الضفة يا مفجري الثورة وأهلنا في القدس اليوم يومكم للتحرك في كل المحاور وما عليكم سوى التحرك الان تجاه المستوطنات وكل أماكن تواجد الاحتلال أخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى الذي ما انطلق إلا استجابة لصراخات مرابطينا في الأقصى".

وأضاف: "نطمئنكم بأن العمليات تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور، ومن سب نبينا محمد واعتدى على الأقصى سيصله الجواب تباعًا"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية.

وأكد أبو عبيدة ، أن "العملية مستمرة"، داعيا "أبناء الشعب الفلسطيني بالداخل للخروج وتشتيت الاحتلال الإسرائيلي".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".