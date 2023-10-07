رافعين أعلام مصر.. نادي الشمس يكرم أعضاءه من أبطال حرب أكتوبر

كرم مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد أبطال حرب أكتوبر ١٩٧٣ من أعضاء النادي الذين شاركوا في الإنجاز التاريخي، وذلك خلال حفل كبير أحيته فرقة التخت العربى الموسيقية بقيادة المايسترو ياسر معوض وسط حضور المئات من أعضاء الشمس وأهالى الأبطال الذين تفاعلوا مع الأغاني الوطنية وأطلقوا الزغاريد حاملين أعلام مصر .

كما حضر حفل تكريم أبطال انتصار أكتوبر المجيد بمناسبة مرور 50 عاما على حرب العزة والكرامة " اليوبيل الذهبى" المهندس كريم مسعود عضو المجلس والمحاسب تامر علي مستشار مجلس الإدارة.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطنى ثم عروض غنائية وطنية ألهبت حماس الحضور على مسرح النادى قبل أن يكرم د. أسامة أبوزيد أبطال حرب أكتوبر ويمنحهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير وسط فرحة عارمة من الأبطال وأهاليهم.

كلمة وطنية

وخلال كلمته قال د. أسامة أبو زيد: هذا اليوم من أجمل أيام نادي الشمس، الاحتفال بأبطال نصر أكتوبر بعد مرور ٥٠ عاما من العزة والكرامة، وما حدث ترويه كل كتب التاريخ بفضل هؤلاء الرجال الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إستعادة كل ذرة من تراب سيناء العزيزة.

وأكمل: شهر أكتوبر دائما ما يحمل الأفراح والنصر جاء في هذا الشهر، والجمعية العمومية للنادي في نفس الشهر، وترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في ذات الشهر.

الأبطال المكرمون

وقام مجلس الشمس بتكريم الأبطال محاسب عماد الدين أحمد ملازم لواء ٦٤ صواريخ أرض أرض طبيب مكرم يعقوبواصف عمل بالفرقة أثناء حرب الاستنزاف وعبور قناة السويس، صيدلي سامي إبراهيم محمود شارك معركة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر من تضحية وفداء، محمود مصطفى راشد كان يعمل بالورش وقت الحرب وتطوير الأسلحة، أحمد شوقي محمد كان ضمن تشكيل الجيش الثالث الميداني الذي عبر قناة السويس، محاسب حاتم علي كامل تم منحة ميدالية تذكارية فضية من القوات المسلحة، مؤنس عبدالفتاح إبراهيم كان له دور في سلاح الحرب الإلكترونية وإعاقة الاتصالات السلكية بين القوات، عميد مهندس محمد محمد حمدي قام بفتح ثغرات الساتر الترابي لخط بارليف واشتراكه في عمل كوبري اقتحام بين ضفتي القناة، نبيل علي فؤاد شارك في تجهيز الطائرات المقاتلة الحديثة.

كما تم تكريم اللواء محمد عبدالوهاب محمد، الذي شارك في حرب اليمن، وحرب 67، وحرب أكتوبر المجيدة، وكلف باقتحام قناة السويس، اللواء إلهامي أحمد أحمد سالم دام ضمن أبطال المدرعات في اللواء 15 مدرع مستقل، والدكتور خلف الله صابر كان ضمن فرق دفاع جوي مضاد للطائرات، وعميد طيار سني عبدالمجيد العشري شارك في حرب 73 بعدة طلعات جوية، وعميد طيار أركان حرب محمد عصام الدين شارك بطائرات التدريب النفاثة لام ٢٩، ولواء أركان حرب محمود شريف أحمد الذي شارك في عبور القناة والاستيلاء على النقطة القوية أمام مواجهة الفرقة ١٩، أستاذ دكتور محمد عادل عبدالعزيز شارك ضمن قوات الدفاع الجوي، المهندس محمد سالم سليمان أعمال الصيانة الميكانيكية للمعدات.

وفي نهاية الحفل وجه الأبطال الشكر إلى د. أسامة أبوزيد مؤكدين أن هذا التكريم يحدث لأول مرة داخل النادي.

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