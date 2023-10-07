صباح البركة.. ياسمين صبري حافية القدمين بإطلالة كلاسيكية داخل طائرة خاصة.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت داخل طائرة خاصة، حافية القدمين وتشرب القهوة، بإطلالة كلاسيكية بسيطة، وكتبت: “يا صباح البركة”.

ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهيتستمتع بالأجواء الصيفية.

أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.