طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى.

طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى فى خطوات سهلة..

مقادير عجينة الحواوشي..

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

كوب زبادي

6 ملاعق زيت

2 كوب ماء

رشة ملح

رشة سكر

مقادير الحشو للحواوشي..

كيلو لحم مفروم

6 حبات بصل مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى وفلفل حار مقطع مكعبات صغيرة

كوب بقدرونس مفروم

فلفل أسود وملح وكمون

زبدة للدهن

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندرانى..

ابدأى في عمل العجينة الخاصة بالحواوشي من خلال خلط الدقيق والخميرة والملح والسكر مع الزبادى والمياه والزيت حتى تصبح العجينة متماسكة .

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وادهنيها بالزيت واتركيها 15 دقيقة حتى تخمر .

في هذه الأثناء قومى بخلط اللحمة المفرومة مع البصل والبقدونس المفروم والفلفل الرومى والحار والملح والفلفل والكمون وقلبيها جيدا.

رشى الرخامة بالدقيق وافردى العجينة بالنشابة وادهنيها بالزبدة .

ضيفى خليط اللحم على العجين وافرديه جيدا على القاعدة، أفردى عجينة أخرى وادهنيها أيضا بالزبدة، لتغطية العجينة والخليط.

احكمى غلق الرغيف من الأجناب واضغطى عليها جيدا.

ادهني وجه الرغيف بالزبدة أيضا، ثم ضعيه في صينية فى فرن ساخن.

اخرجى الحواوشي بمجرد أن يصبح العجين ذهبيا، ويقدم ساخنا مع البطاطس المحمرة والمخلل.

