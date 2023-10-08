عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى. 

طريقة عمل الحواوشى الإسكندرانى فى خطوات سهلة..  

مقادير عجينة الحواوشي..

كيلو دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

كوب زبادي

6 ملاعق زيت

2 كوب ماء

رشة ملح

رشة سكر

مقادير الحشو للحواوشي..

كيلو لحم مفروم

6 حبات بصل مقطع مكعبات صغيرة

فلفل رومى وفلفل حار مقطع مكعبات صغيرة

كوب بقدرونس مفروم

فلفل أسود وملح وكمون

زبدة للدهن

طريقة تحضير الحواوشي الإسكندرانى..

ابدأى في عمل العجينة الخاصة بالحواوشي من خلال خلط الدقيق والخميرة والملح والسكر مع الزبادى والمياه والزيت حتى تصبح العجينة متماسكة .

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وادهنيها بالزيت واتركيها 15 دقيقة حتى تخمر .

في هذه الأثناء قومى بخلط اللحمة المفرومة مع البصل والبقدونس المفروم والفلفل الرومى والحار والملح والفلفل والكمون وقلبيها جيدا.

رشى الرخامة بالدقيق وافردى العجينة بالنشابة وادهنيها بالزبدة .
ضيفى خليط اللحم على العجين وافرديه جيدا على القاعدة، أفردى عجينة أخرى وادهنيها أيضا بالزبدة، لتغطية العجينة والخليط.

احكمى غلق الرغيف من الأجناب واضغطى عليها جيدا.

ادهني وجه الرغيف بالزبدة أيضا، ثم ضعيه في صينية فى فرن ساخن.

اخرجى الحواوشي بمجرد أن يصبح العجين ذهبيا، ويقدم ساخنا مع البطاطس المحمرة والمخلل.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

إحنا مظلومين يا فندم .. إجابة صادمة فى قضية إنهاء حياة طبيب الساحل

الطماطم تواصل النزيف.. والكيلو يتراجع إلى نصف سعره

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

دون تغيير في شدته.. إعصار كوينو يتوغل في الصين

في حضور الخطيب.. شوبير يفجر مفاجأة حول فشل توقيع عقد جديد لموهبة الأهلي

لعشاق الفخامة.. أسعار 5 سيارات بـ 4 ملايين جنيه في مصر

مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

ارتباك واضح.. جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد أفراده عن طريق الخطأ

CNN: إسرائيل فشلت في التصدي لهجوم طوفان الأقصى .. والنتائج كارثية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى بخطوات سهلة

لاعب الزمالك يقبل قدم شيكابالا أمام الجمهور.. ما السبب وماذا قال؟

سلمى أبو ضيف تتخلى عن الشعر الأسود منذ ظهورها

يشكر الجميع على دعواتهم.. آخر تطورات حالة الدكتور هاني الناظر في المستشفى

فيديو

إليسا وياسمين صبرى تخطفان الأنظار في مباريات NBA بأبو ظبى.. فيديو

« مصابة بالإيدز».. مفاجأة في طرد جوري المغربية من دبي وعلاقة المغرد السعودي «فيديوجراف»

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ