هذا ما قالته المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي عن طوفان الأقصى

كررت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، موقف أمريكا المنحاز لإسرائيل، وفق ماذكر وسائل إعلام متفرقة.



قالت المتحدثة: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات غير المبررة التي يشنها إرهابيو حماس ضد المدنيين الإسرائيليين. ليس هناك أي مُبرّر للإرهاب، ونحن نقف بحزم مع حكومة إسرائيل وشعبها ونتقدّم بأحرّ التعازي لذوي الضحايا الذين قضوا جراء هذه الهجمات".

ويراقب المسؤولون الأميركيون بقلق هجوم المقاومة الفلسطينية الناجح واسع النطاق على إسرائيل من غزة بينما يعملون على تقييم الصراع المتفجر، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

قالت ستيفاني هاليت، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين في إسرائيل، على وسائل التواصل الاجتماعي“إنني أدين إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس ضد المدنيين الإسرائيليين. أنا على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين، وأؤيد حق إسرائيل بالكامل في الدفاع عن نفسها من مثل هذه الأعمال " .