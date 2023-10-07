عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة بالأزهر.. ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن

ورشة عمل حول معايير
ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن

كلَّف محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية بوضع ضوابط ومعايير محكمة ودقيقة ومنضبطة لطرق تقويم وتقييم وقياس أداء الطلاب في حفظ واستظهار آيات القرآن الكريم.

وعقدت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي ورشة عمل بعنوان: (مواصفات الورقة الامتحانية القرآنية).

 وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن المعايير تهدف إلى تهيئة بيئة محفزة للطلاب لحفظ آيات القرآن الكريم، وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى، وإعداد كوادر متميزة من المعلمين والموجهين ذوي الكفاءة العالية في إعداد نمط متميز وعادل من أدوات القياس والتقييم القرآني يوازن بين الأسئلة المقالية والموضوعية وبين مستويات الطلاب المختلفة.

كما تراعي المعايير، حفظ الطلاب لمقررات العام الحالي وما سبق حفظه من الماضي القريب والبعيد، مع الاهتمام بالإخراج الجيد للورقة الامتحانية، وبوضوح الأسئلة وابتعادها عن كل لبس بحيث لا تتداخل، ومراعاة الوزن النسبي للمنهج في وضع الأسئلة بما يتناسب مع زمن الإجابة، وبحيث تراعى هذه المعايير في جميع الاختبارات الشهرية والفصلية في جميع المراحل التعليمية مما ييسر على الطلاب والمعلمين.

جدير بالذكر أن الورشة عقدت في مقرين تيسيرًا على المتدربين، المقر الأول: قطاع المعاهد الأزهرية، لمعدي امتحانات القرآن من الوجه البحري، والثاني: منطقة الأقصر الأزهرية، لمعدي امتحانات القرآن الكريم من الوجه القبلي، واهتمت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بتشجيع المشروع والمشاركة في تدريب الكوادر الجديدة.

حضر ورشة العمل في الأقصر الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ حسين عبدالحفيظ، من الإدارة العامة لشؤون القرآن.

 كما حضر ورشة العمل بالقاهرة وحاضر فيها الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأسبق، والشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ خالد علي، والشيخ حاتم العدوي من شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد.

ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن
ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن
ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن
ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن
ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن
ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن
وكيل الأزهر الازهر الشريف القرآن المعاهد الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

حملة السيسي: القاهرة أعلى المحافظات في عدد توكيلات التأييد تليها الجيزة

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

ترشيحاتنا

كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون معارك في 25 موقعا بينهم قاعدة رعيم

الجيزة أكثر المحافظات تأييدا لـ الرئيس السيسي.. فيديو وصور

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

قرار قضائي جديد ضد هشام قاسم في سب وقذف كمال أبو عيطة

اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو بعد العملية الفلسطينية على إسرائيل.. ما فحواه؟

تحية لأروح الشهداء| «الصحفيين»: سياسات العدو الصهيوني في قمع الشعب الفلسطيني فشلت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل سلطة الراهب

بفستان أحمر.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذا الفستان| شاهد

بعباءة واسعة.. مريم أوزرلي تتألق بإطلالة مختلفة من أبو ظبي

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ