لأول مرة بالأزهر.. ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن

كلَّف محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية بوضع ضوابط ومعايير محكمة ودقيقة ومنضبطة لطرق تقويم وتقييم وقياس أداء الطلاب في حفظ واستظهار آيات القرآن الكريم.

وعقدت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي ورشة عمل بعنوان: (مواصفات الورقة الامتحانية القرآنية).

وصرح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن المعايير تهدف إلى تهيئة بيئة محفزة للطلاب لحفظ آيات القرآن الكريم، وتشجيع حفظة كتاب الله تعالى، وإعداد كوادر متميزة من المعلمين والموجهين ذوي الكفاءة العالية في إعداد نمط متميز وعادل من أدوات القياس والتقييم القرآني يوازن بين الأسئلة المقالية والموضوعية وبين مستويات الطلاب المختلفة.

كما تراعي المعايير، حفظ الطلاب لمقررات العام الحالي وما سبق حفظه من الماضي القريب والبعيد، مع الاهتمام بالإخراج الجيد للورقة الامتحانية، وبوضوح الأسئلة وابتعادها عن كل لبس بحيث لا تتداخل، ومراعاة الوزن النسبي للمنهج في وضع الأسئلة بما يتناسب مع زمن الإجابة، وبحيث تراعى هذه المعايير في جميع الاختبارات الشهرية والفصلية في جميع المراحل التعليمية مما ييسر على الطلاب والمعلمين.

جدير بالذكر أن الورشة عقدت في مقرين تيسيرًا على المتدربين، المقر الأول: قطاع المعاهد الأزهرية، لمعدي امتحانات القرآن من الوجه البحري، والثاني: منطقة الأقصر الأزهرية، لمعدي امتحانات القرآن الكريم من الوجه القبلي، واهتمت قيادات قطاع المعاهد الأزهرية بتشجيع المشروع والمشاركة في تدريب الكوادر الجديدة.

حضر ورشة العمل في الأقصر الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ حسين عبدالحفيظ، من الإدارة العامة لشؤون القرآن.

كما حضر ورشة العمل بالقاهرة وحاضر فيها الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأسبق، والشيخ أبو اليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ خالد علي، والشيخ حاتم العدوي من شئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد.

ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن

ورشة عمل حول معايير الورقة الامتحانية في مادة القرآن