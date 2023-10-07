لمنع المزيد من الضرر.. الخارجية اليابانية تدين الهجمات على إسرائيل

أدانت وزارة الخارجية اليابانية، بشدة إطلاق هجمات المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

ودعت الخارجية اليابانية في بيان صادر اليوم السبت، عنها جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من الضرر.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره.