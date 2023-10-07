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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إجرائه الرباط الصليبي.. شوبير يطمئن جماهير الأهلي على نجم الفريق

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إجراء عملية جراحية في الركبة .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عمر سيد معوض أجرى عملية جراحية ناجحة في الركبة بالنمسا ".

أكد الإعلامي أمير هشام أن عمر سيد معوض نجم شباب النادي الأهلي، سيسافر إلى الخارج خلال الساعات القليلة المقبلة؛ من أجل إجراء عملية الرباط الصليبي، بعد الإصابة الأخيرة.

وقال أمير هشام فى تصريحات عبر برنامج بلس 90 المذاع على قناة النهار:" عمر سيد معوض النجم الشاب للنادي الأهلي ، يسافر إلى الخارج من أجل إجراء عملية الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة.

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