تعرف على عضوية لجنة الانتخابات الرئاسية بالقانون

حدد قانون الانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 3.

ونصت مادة (3) من القانون على أن تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:



ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة



ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا



ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص



ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة



وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.