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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: مصر لم تتحرك تجاه تركيا إلا بعد التخلي عن الملفات المرفوضة..فيديو

مدحت نافع
مدحت نافع

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن القيادة السياسية المصرية لم تتحرك تجاه تركيا إلا بعد التخلي عن الملفات المرفوضة.

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وأضاف الخبير الاقتصادي مدحت نافع، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تخلي بعض الدول عن مشروعها الإقليمي المعادي أو الذي قد نراه معاديا لاستقرار الإقليم لطبيعة علاقتنا التاريخية بالدول المحيطة أو لأمننا القومي شرط ضروري لتحسين العلاقات".

وأشار: "تركيا غيرت الكثير من سياساتها الداخلية وتغيير أسعار الفائدة أكبر دليل"، موضحا: التقارب مع إيران ليس مشروطا بتحسين العلاقات الإيرانية السعودية أو ما ورائها من علاقات خارجية،"، مضيفا: "إيران صاحبة مشروع مذهبي في المنطقة".

وتابع الخبير الاقتصادي مدحت نافع،: "إيران تتبى الآن سياسة استراتيجية الجوار وعليها تجنيب مشروعها المذهبي".

القيادة السياسية تركيا

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