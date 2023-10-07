حماية العدالة والقانون الدولي|تركيا تعلن استعدادها للتدخل في الأزمة الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية التركية ،اليوم السبت، أنقرة مستعدة للمساعدة في تهدئة الوضع وعلى تواصل وثيق مع كل الأطراف المعنية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم ، إن تركيا تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ضبط النفس في ضوء الأحداث التي وقعت في إسرائيل.

وقال أردوغان في المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: “ندعو الأطراف إلى ضبط النفس في ضوء الأحداث التي شهدتها إسرائيل هذا الصباح والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي من شأنها تصعيد التوترات”.

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل معارضة أي محاولة تستهدف المسجد الأقصى.

وأضاف: "سنواصل الوقوف ضد أي محاولة وأي احتلال لتقويض المكانة التاريخية والدينية لقبلتنا الأولى، المسجد الأقصى".

وجاءت تصريحاته بعد أن أطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وابلا مكثفا من الصواريخ فجر السبت باتجاه إسرائيل.

قال رئيس الوزراء دولة الأحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل "في حالة حرب".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 20 إسرائيليا قتلوا وأصيب أكثر من 540 آخرين في الهجمات الصاروخية من غزة.

وأكد الرئيس أن تركيا تسعى جاهدة لحل مشاكلها مع جميع دول المنطقة من خلال الدبلوماسية والحوار.

وقال أردوغان "... وقف إراقة الدماء في المنطقة هو أولويتنا في جدول الأعمال. والطريق لتحقيق ذلك هو من خلال حماية العدالة والقانون الدولي".