صحيفة عبرية: تركيا تعرض التوسط بين إسرائيل وحماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم السبت، إن تركيا عرضت التوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ووفقا للصحيفة فإن أنقرة تجري محادثات مكثفة مع الجانبين، بهدف خفض التصعيد.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي: "نشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف والتوترات التي وقعت اليوم في إسرائيل وفلسطين".

وأضافت "نعلق أهمية كبيرة على استعادة الهدوء في المنطقة في أقرب وقت ممكن وندين الخسائر في أرواح المدنيين".

وأكدت أن أعمال العنف والتصعيد لن تنفع أحدا، كما دعت الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات المتهورة.