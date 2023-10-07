استعداد قوي في مصر لاستضافة المقر الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع ممثلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ( الوادا )، عقب حضورهم افتتاح فعاليات البطولة الافريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية والخرطوش بمدينة مصر للالعاب الاولمبية.

بحث الاجتماع استعدادات مصر لاستضافة المقر الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة عقب ترشح مصر لهذا الملف، والاطلاع على انطباعهم للأماكن المقترحة لاستضافة المقر الإقليمى والتى قاموا بزيارتها .

وأكد ممثلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على الدور الكبير الذى تحرزه مصر على صعيد ملف مكافحة المنشطات والتنسيق والتعاون الدائم بين الوكالة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والوزارة والنتائج الإيجابية التى تتحقق جراء هذا التعاون.

وكان الدكتور أشرف صبحى قد اصطحب ممثلى الوادا فى جولة تفقدية بميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية برفقة اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للرماية، والسيد جورج كلاس وزير الشباب والرياضة اللبناني.

وأشاد أعضاء الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بالبنية التحتية الرياضية التى باتت تتميز بها مصر ، مثنين على ما شاهدوه من تنوع فى المنشآت الرياضية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.