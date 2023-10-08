خبير تحكيمي: حالات الطرد في مباراة الزمالك والبنك غير صحيحة

انتقد محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي، أداء الحكم محمد معروف، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي جرت مساء أمس السبت بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أسرة التحكيم المصري غير راضية عن مستوى الحكام في الدوري، مشددا :" ليس لدي قناعات ببيريرا ولا يوجد تطوير للحكام".

وأكمل:" الكاف راقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي لتقييم محمد معروف قبل أمم إفريقيا، ولذلك فالحكم كان رافضا لتغيير قراراته رغم تنبيهات حكم الفيديو على وجود أخطاء.

وأكد :" حالات الطرد في مباراة الزمالك والبنك غير صحيحة، الحالة الأولى، لم يحدث تلامس بين عواد وكريم بامبو وقرار معروف غير صحيح، والحكم أشهر الإنذار الثاني والطرد للاعب البنك بناء على طلب من دونجا لاعب الزمالك".

وأتم قائلا :" سيراميكا كليوباترا استحق ركلة جزاء أمام فاركو، وكان على الحكم أن ينفذ ركلة الجزاء رغم إطلاقه صافرة نهاية المباراة وذلك في حال التأكد من الحالة عن طريق تقنية الفيديو".