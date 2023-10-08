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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يكشف سبب تميز زيزو عن أي لاعب في مصر

زيزو
زيزو

تغنى محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، بأحمد سيد (زيزو)، لاعب الفريق الأبيض، بعد المردود الفني الذي قدمه أمام البنك الأهلي.


وكان الزمالك قد فاز على البنك الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.


وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " شخصية زيزو هي السبب في تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى البنك الأهلي".


وتابع: "الفارق بين زيزو وأي لاعب آخر في مصر هو القرارات التي يتخذها في الملعب، وهي السبب في الهدف الذي أحرزه أمام البنك".


وأتم: "أي لاعب آخر مكان زيزو كان من الممكن أن يمرر الكرة أو يفكر في مراوغة المدافع بدلا من التسديد، ولكن زيزو اتخذ القرار الصحيح بتسديد الكرة".

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