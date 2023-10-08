الأهلي في الصورة.. قرار عمر كمال عبد الواحد بشأن وجهته المقبلة

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف الزمالك من التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب وسط مودرن فيوتشر، حال إنهاء أزمة القيد في القلعة البيضاء.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": تلقى عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر مفاوضات من بعض المقربين من نادي الزمالك للانضمام للفارس الأبيض خلال الانتقالات الشتوية القادمة حال إنهاء أزمة القيد .

وأضاف: "تتولى لجنة فنية ملف التفاوض مع اللاعبين لتعزيز صفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية القادمة بدعم من رجال أعمال ومرشحين لمجلس إدارة النادي خلال الانتخابات المقرر إقامتها في 20 أكتوبر الجاري.

وتابع: "عمر كمال عبد الواحد رحب بالانضمام للزمالك خلال الانتقالات القادمة خاصة وأنه سبق ووقع للأبيض منذ موسمين قبل أن يرحل لمودرن فيوتشر في ظل إيقاف القيد، وطالب حسم الأمر مع إدارة ناديه قبل التوقيع على أي عقود مع النادي".

ومؤخرا تداولت أنباء عن عرض الأهلي لضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.