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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سعيد أوكا: الانتصارات تعطي دفعة قوية.. ومجموعة فيوتشر بالكونفيدرالية صعبة

فيوتشر
فيوتشر

أعرب أحمد سعيد أوكا المدرب العام لفريق مودرن فيوتشر عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز 2023 – 2024 ، على ستاد جهاز الرياضة العسكري .

وقال أوكا في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية "TeN" :" حققنا فوزاً في غاية الأهمية على طلائع الجيش ، وواصلنا الانتصارات مما جعلنا نتربع على قمة الدوري ، كما أن الفوز المتتالي يعطي دفعة قوية للاعبين ، خاصةً في ظل المباريات الصعبة ، فلا توجد مباراة سهلة هذا الموسم ".

وأضاف : " مجموعة مودرن فيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية ليست سهلة ، فنحن سنواجه حامل اللقب فريق اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج أيضاً بالسوبر الإفريقي ، كما أن أندية سوبر سبورت الجنوب افريقي و الهلال الليبي مميزة ولديها باع طويل في القارة السمراء ".

اوكا فيوتشر الكونفيدرالية اتحاد العاصمة

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