تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق معرض تراثنا للحرف اليدوية اليوم

ينطلق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية في الفترة من اليوم الأحد 8 أكتوبر ومن المقرر أن يستمر حتى 14 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ينظم المؤتمر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي، ويشارك المجلس القومي للمرأة، بجناح خاص في معرض "تراثنا" وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأكدت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن المجلس يشارك في المعرض بجناح بمنطقة b5 لعرض منتجات مختلفة للسيدات من مختلف المحافظات تضم مجموعة من المنتجات الجلدية والاكسسوارات إضافة إلى المنسوجات والمفارش القطنية وحقائب ذات رسومات مبتكرة، فضلا عن تنفيذ عرض حي عن كل من حرفه صناعة أطباق ديكور بالديكوباج وحرفه صناعة الصابون خلال مدة المعرض مؤكدة أن جميع المنتجات هي مخرجات الورش التدريبية التي نظمها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

منتجات السيدات

وقالت مي محمود إن جناح المجلس يضم أيضا مجموعة من منتجات السيدات في محافظات البحيرة، الغربية، المنيا، والأقصر وهي نتاج الورش التدريبية في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها منتجات التصنيع الزراعى مثل المربى، والخضروات المجففة، بالاضافة إلى مشغولات من النحاس وخرز النول، ومنتجات من المكرمية، بالإضافة إلى الملابس وحليات مكملة للأزياء والديكور المنزلي، إضافة إلى عرض حي عن عصر البذور لاستخراج زيوت طبيعية لأغراض التجميل.

تأتي المشاركة في المعرض حرصًا من المجلس على التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية متمنية أن تلقي منتجات السيدات استحسان الزائرين.