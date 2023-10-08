أخذت أكثر من حقي.. رسالة غامضة من عمر كمال

وجه الفنان عمر كمال رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب عمر كمال: انا في نعمة كبيره اوي من ربنا ، واخدت الي عايزة وزيادة والله واكتر من حقي ومن الي اتخيلة ومن الي استحقه.. اللهم لك الحمد والشكر علي كل نعمة ورزقك يارب.

ويستعد عمر كمال لطرح أغنية جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الساعات القليلة المقبلة.

الأغنية بدأ عمر كمال الترويج لها عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بطرح جزء منها وعلق عليها قائلا: قريبا.

حفلات عمر كمال

يستعد عمر كمال لجولة غنائية لمدة أسبوع بالسعودية ، يبدأها فى جدة حيث يحيى أولى حفلات هذه الجولة اليوم.

وبدأ عمر كمال فى الترويج لهذه الجولة، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور الشهير إنستجرام وعلق عليها قائلا: بإذن الله هكون موجود ف السعودية وتحديدا ف جدة فى أسبوع حفلات هنزلها على فترات بداية من يوم 8 أكتوبر.

عمر كمال يحيى حفل ذكرى انتصار أكتوبر

وأحيا مؤخرا عمر كمال حفلا غنائيا بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر يوم 2 من شهر أكتوبر الحالي بشبين الكوم، وشاركه فى إحياء الحفل كل من محمد شاهين ومسلم.

وقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية بمناسبة العيد الـ50 على انتصار أكتوبر.