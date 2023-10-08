زيلينسكي يدعو زعماء العالم للتضامن مع إسرائيل

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء العالم، السبت، إلى إظهار التضامن والوحدة في دعم إسرائيل وإدانة عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بالانتقام القوي" بعد الهجوم المباغت الذي شنته حماس وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص في أكثر الأيام عنفا في تاريخ إسرائيل منذ نصف قرن.

وقال زيلينسكي الذي يخوض جيشه قتالا ضد الغزو الروسي منذ 19 شهرا إن إسرائيل لها "كل الحق" تماما مثل أوكرانيا في حماية نفسها.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الاتصال المرئي "لتكن قيمة الحياة الإنسانية وعدم التسامح مع الإرهاب هي المبادئ التي ستوحد العالم أجمع في النهاية".

وتوترت العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022. وفي حين أرسلت إسرائيل أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا رفض نتنياهو باستمرار إمداد كييف بالأسلحة.

ونشر الجيش الأوكراني مقطعا مصورا،السبت يظهر فيه جنود أوكرانيون ينددون بهجوم حماس ويعلنون الدعم لإسرائيل.