مركز سقارة: انطلاق دورة إدماج المواطنين بعملية التخطيط بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندى

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، استمرار مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الأسبوع التدريبي الحالي للخطة التدريبية للمحليات،في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتطبيق الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية في المحافظات.

وتنطلق اليوم الاحد دورة إدماج المواطنين فى عملية التخطيط والمتابعة ،ويتم التدريب من خلال فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة واتحاد البلديات الهولندى VNG بوصفه استشارى دعم تنفيذ البرنامج الذى ينفذ بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى ،وتستهدف الدوره ٣٢ متدرباً .

وتهدف الدورة إلى تدعيم مدخل التنمية بالمشاركة المجتمعية، حيث تتضمن الدورة تطبيقات عملية على تقدير الاحتياجات المجتمعية بالمشاركة، والتعريف بالاعتبارات المجتمعية وعلاقتها بمنظومة التخطيط المحلى، ومعايير تقييم الخدمات والرضا عنها، وكيفية الاعداد والتنفيذ لجلسات المشاركة المجتمعية، والتعريف أيضًا بأدوات المساءلة المجتمعية، وتعزيز اشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وضع خطط لإشراك المواطنين ومناقشتها ومراجعتها من قبل مجموعات العمل.

كما ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، دورة برنامج إدارة المشروعات PMP والاجايل ويستفيد منها 36 متدرب ، لافتاً إلى أهمية تلك الدورة في رفع مهارات العاملين بالمحليات بكيفية إدارة المشاريع ، واكتساب معلومات أكثر في مجال إدارة المشاريع مع دورة إدارة المشاريع الاحترافية PMP ، والحصول خبرات أعمق من خلال الدورة لتزيد من قدرتهم إدارة المشاريع بكفاءة أعلى ، كما تُمكن مديرو المشاريع من تعزيز معرفتهم وتنمية مهاراتهم الإدارية والقيادية بالإضافة إلى التعرف على استراتيجيات ومنهجيات إدارة المشاريع وكيفية تطبيقها بفاعلية .

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه تستمر دورة شبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني للأسبوع الثانى على التوالى ، والتي تستهدف زيادة وعى العاملين بكيفية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية ومنع الوصول إلى المعلومات الهامة والحساسة أو تغييرها أو إتلافها، وفهم المبادئ الأساسية لأمان البيانات.