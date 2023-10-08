شاهد.. الاحتلال يقصف مسجدا في خان يونس جنوب قطاع غزة

قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مسجدا الليلة الماضية في الحي الياباني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ مسجد الحبيب محمد في الحي الياباني في خان يونس ما أدى إلى تدميره.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ يوم أمس، إلى 256 شهيدا، و1788 جريحا، ولحق دمار كبير في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد قصفت طائرات الاحتلال منازل وسوتها بالأرض في عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا.

وأكدت أن دمارا كبيرا لحق بالبنية التحتية في كل المناطق التي استهدفت بالطيران الحربي بالقطاع، إضافة إلى دمار في ممتلكات عام خاصة بينها مستشفيات ومدارس ومؤسسات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

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