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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب: لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية

صدى البلد

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية  إن  ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية حيث أن من أهم ثمار الميكنة للأعمال الضريبية هو تعظيم الإيرادات الضريبية مشيرا إلي الجهد العظيم المبذول الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل إنجاح عملية الميكنة . 

 وأشار " الدكتور فايز الضباعني "  أنه لا استثناءات في التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و أبدى استعداد مصلحة الضرائب المصرية علي بذل كل الجهد المطلوب لمساعدة أفراد الضريبي علي التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية .

ولفت إلي أن المراكز الضريبية تعمل علي قدم و ساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي و مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب المصرية لديها  فاحصين أكفاء مدربين علي أعلي مستوي للقيام بأعمال الفحص المميكن  . 

وأفاد "  الضباعني "  بأن منظومة التحفيز تهدف إلي تشجيع المواطن علي طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز و مكافآت متنوعة ، وسحب دوري علي جوائز كبري تصل قيمتها إلي مليون جنيه .

  وأوضح أن منظومة الأجور و المرتبات ( البيرول ) من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية و أن منظومة البيرول لن تخالف أي قانون ضريبي قد سبق وضعه و أنها وضعت لحوكمة المرتبات ،وأن منظومة البيرول تضمن سرية المرتبات ،والتأمين لكافة البيانات الخاصة بالمرتبات  .

و أشار " الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  إلي حرص وزارة المالية علي توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب و الجمارك  ، و الربط بين منظومة ( الفاتورة الإلكترونية )  التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيا ، و المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية ( نافذة ) التي ترصد الصادرات ،والواردات لحظيا أيضا الأمر الذي يساعد علي مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة ، بما يسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي و تعظيم الإيرادات العامة للدولة ، و أن من أهم مزايا منظومة الفاتورة الإلكترونية هو التقارير الإحصائية التي توضح أي مشاكل تعيق الأنشطة الاقتصادية مما يساعد مصلحة الضرائب على مساعدة الممولين علي حلها بشكل فوري .

 

وأكد " الدكتور السيد صقر " على أن مصلحة الضرائب تعمل علي تسهيل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لغير المقيمين  و أنها لا تتوان في بذل كل الجهد المطلوب لذلك .

  وأشارت " مها علي رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن مصلحة الضرائب المصرية تعقد ندوات إلكترونية بشكل يومي تشمل كافة المنظومات الإلكترونية. 

وفي سياق متصل  أعرب " حسن حجازي رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية "  عن شكره لوزارة المالية ،ولمصلحة الضرائب المصرية علي إبداء المرونة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي . 

  وقال " حسام نصر نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية " إن  مصر سباقة في أعمال التطوير و الميكنة و مصلحة الضرائب المصرية نموذج يحتذي به في المنطقة العربية .

    جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية لجنة الجمارك و الضرائب ، و التي تم فيها تناول " كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة التجارة الأمريكية الناتجة عن ميكنة الإجراءات الضريبية ،وتوضيح الحلول المناسبة لها "

 

  
 

الضرائب مصلحة الضرائب القيادة السياسية تنمية الموارد المالية

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