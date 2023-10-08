كلية طب حلوان: إجراء 42 عملية جراحة مناظير شهريا بمستشفى بدر

يعد مستشفى بدر الجامعى التابع لكلية الطب جامعة حلوان، واجهة علاج لجميع مرضى مدينة بدر والمدن المجاورة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية التى توفرها رئاسة الجامعة، وكوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس الطبى فى مصر.

وأكدت الدكتورة رشا الرفاعي عميد كلية الطب بجامعة حلوان أن المستشفي تسعي دائمًا لمساعدة المرضى وتوفير اللازم لهم جميعًا، مشيرة إلى أن متوسط عدد الجراحات التي تمت على مدار سنة 2023 حتي الان وصل لـ 1500 حالة، أما متوسط جراحات المناظير وصل 42 حالة في الشهر.

وأعلنت جامعة حلوان أن ما تم من تطوير حتي الان بمستشفي بدر الجامعي شمل ، تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة.

كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا.