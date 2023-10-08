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عمره 1000 عام.. تفاصيل وجه أول قزم من العصور الوسطى.. شاهد

عمره 1000 عام.. تفاصيل
عمره 1000 عام.. تفاصيل وجه أول قزم من العصور الوسطى | شاهد

لأول مرة في التاريخ، استخدمت دراسة تقنية لإظهار تفاصيل وجه قزم من العصور الوسطى عمره 1000 عام عن طريق استخدام جمجمته لإعادة بناء مظهره علميًا والحصول على وجه رقمي له . وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها تطبيق هذه التقنية على قزم، وفقًا لشيشرون مورايس، المؤلف الرئيسي للدراسة.

وفي أول اكتشاف علمي وتاريخي، اكتشف العلماء رفات رجل يعاني من نوعين من التقزم النادر في مقبرة في لكنو ببولندا عام 1990، وهي عبارة عن عظام كربونية يعود تاريخها إلى ما بين القرنين التاسع والحادي عشر.

صور الرجل القزم التي أظهرتها التكنولوجيا الرقمية 

نوعين من التقزم

يعتقد أن الشخص الذي عثروا على رفاته كان يعاني من نوعين نادرين من التقزم وهما الودانة (عجز النمو الغضروفي) وخلل الغضروف ليري ويل LWD (اضطراب وراثي نادر يتميز بتقصير غير طبيعي في الساعدين وأسفل الساقين).

ويحدث التقزم من نوع  خلل الغضروف ليري ويل LWD في 0.1% فقط من الولادات. وقال مورايس عند هذا الوجه: “أنا أقدر النتيجة النهائية كثيرًا، إنه وجه متناغم وممتع للعين. أعتقد أن هذا تمثيل موثوق به لحقيقة هذا القزم، فهو يعتمد على الخصائص التشريحية لجمجمته". مضيفًا " الآن يمكن للمرء أن يقف وجهًا لوجه مع شخص من العصور الوسطى المبكرة."

جمجمة الرجل القزم قبل تحويلها إلى وجه رقمي

كان طول هذا القزم - الذي يُعرف فقط برقمه الأثري Ł3/66/90 - حوالي 115 سم، وكان عمره يتراوح بين 30 إلى 45 عامًا عندما توفي. وأُعيد بناء شكل وجهه باستخدام نموذج رقمي لجمجمته تم إنشاؤه بواسطة شركاء شيشرون. -المؤلفان مارتا كرينز نيدبالا وسيلويا لوكاسيك، وكلاهما من جامعة آدم ميكيفيتش في بولندا.

محاكاة جمجمة شخص حي

وأوضح مورايس: "تم توزيع سلسلة من علامات سمك الأنسجة الرخوة على سطح الجمجمة الرقمية. ومن أجل معرفة حجم الهياكل الأخرى مثل الأنف والأذنين والشفاه وغيرها، قمنا بعمل سلسلة من الإسقاطات بناءً على القياسات التي تم إجراؤها في الأشعة المقطعية للأشخاص الأحياء. موضحًا "قمنا أيضًا باستيراد التصوير المقطعي لفرد حي – متبرع افتراضي – تم تعديل بنية جمجمته حتى أصبحت تشبه جمجمة 3/66/90، مع تعديل الأنسجة الرخوة أيضًا."

وتابع "أدت هذه العملية أولاً إلى إعادة إنتاج الشعر بشكل موضوعي، قبل إضافة هذه العناصر الذاتية لبث حياة جديدة في الوجه، ويُعتقد أن النتيجة كانت الأولى من نوعها من الناحية العلمية." وأضاف السيد مورايس: "أظهر بحثنا لأول مرة إعادة محاكاة لمظهر وجه قزم الودانية".

تفاصيل وجه قزم من العصور الوسطى شيشرون مورايس أول اكتشاف علمي وتاريخي بولندا الودانة خلل الغضروف ليري ويل LWD

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