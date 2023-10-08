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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صحة الدقهلية»: تطعيم 335 ألف طالب بمدارس المحافظة ضد الالتهاب السحائي والثنائي|صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تطعيم نحو 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى.. وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسي.  

 

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات وهى آمنة تماماً على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات. 


من جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى استهداف  تطعيم 399 ألفًا و254 طالبًا ضد الالتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، تم تطعيم نحو 118 ألفاً حتى الآن بنسبة تغطية بلغت 29.6%.


وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات ،أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى  تطعيم 217  ألفا و56 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من إجمالي مستهدف 302 ألف و843 طالباً بنسبة تغطية 71% .

 

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل المديرية وكيل وزارة محافظ الدقهلية فرق طبيه صحة الدقهلية التطعيم

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