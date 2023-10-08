بعد إغلاقه من قبل الاحتلال.. إجراء من الأردن بشأن حركة جسر الملك حسين

أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام بالأردن، اليوم الأحد، عن إيقاف حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن على جسر الملك حسين.

يأتي ذلك بعدما أغلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي، وفقا لقناة “المملكة” الأردنية.

وأضافت إدارة أمن الجسور، في بيان صادر عنها، أنه سيتم الإعلان عن دوام الجسر لباقي أيام الأسبوع صباح كل يوم في حينه عبر منصات الإدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجسر الملك حسين بعدما تسبب باكتظاط كبير بأعداد المسافرين المحجوزين.