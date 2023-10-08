منافس الأهلي.. رحيل مدرب شباب بلوزداد رسميا

​أعلنت إدارة فريق شباب بلوزداد، منافس الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، اليوم الأحد، فسخ عقد المدرب سفبن فاندنبروك.

وقالت إدارة شباب بلوزداد عن القرار عبر بيان رسمي: ”قام صبيحة اليوم رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد السيد “مهدي رابحي” بفسخ عقد المدرب البلجيكي “سفان فندنبروك” بالتراضي وإقالته من العارضة الفنية للفريق”.

وأشار ذات البيان إلى أن فسخ العقد بالتراضي تم بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، رفقة شباب بلوزداد ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.