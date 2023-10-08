عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين بإلقاء مادة كاوية على وجه أم وابنتها بالقليوبية

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس المتهمين بإلقاء مادة "ماء نار" على وجه أم ونجلتها وإحداث إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم جراء حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة الخانكة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابتين بالواقعة.


وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المتهم الهارب وجرى ضبط آخر فى وقت سابق، لإلقائهم "ماء نار" على أم وطفلتها البالغة من العمر 10 سنوات بمنطقة حى البولاقى بمدينة الخانكة  مما أصابهما بجروح وإصابات بالغة، وجرى حجز الطفلة فى وحدة العناية المركزة بمستشفى الدمرادش، وكذلك أصيبت الأم بحروق خطيرة وترقد حاليا فى المستشفى.


وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة حيث تبلغ لقسم شرطة الخانكة بتاريخ (2) الجارى من طرف أول: "عامل وزوجته"، مصابان بجروح قطعية وكدمات، ومقيمان بدائرة القسم، بتضررهما من طرف ثانى "سائق بشركة المياه"، ومقيم بذات الدائرة، لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأمكن ضبط المشكو فى حقه واعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من إحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل وطفلتها، مصابتان بحروق متفرقة - مقيمتان بدائرة القسم، وبالانتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام "اثنين من أقارب الطرف الأول"، مقيمان بذات العنوان، بإلقاء مادة كيميائية على المصابتين مما أدى لحدوث إصابتهما اعتقادًا منهما بأنهما أقارب الطرف الثاني.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

القليوبية خلافات الجيرة قسم شرطة الخانكة مدينة الخانكة وحدة العناية المركزة الخانكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة 2.. مصدر أمني: فرد شرطة يطلق النار بشكل عشوائي على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية

تدخل عاجل من البنك المركزي والحكومة|بشرى للمصريين خلال ساعات.. ماذا يحدث؟

مصدر أمني يكشف تفاصيل إطلاق النار على إسرائيليين بالإسكندرية

رجع لأصله.. سعر البصل والخضراوات في الأسواق اليوم

عاجل.. القبض على فرد الشرطة مطلق النار على السياح الإسرائيليين بالإسكندرية

اندلاع حريق داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بـ الجيزة

صفقة استحواذ ضخمة وتوفير 9 مليارات دولار.. هل يفعلها قطاع البترول؟

بينهم ضباط كبار.. جيش الاحتلال ينشر أسماء ورتب صرعى عملية طوفان الأقصى

موضوعات متعلقة

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

رجعوا له الشبكة والهدايا.. عريس القليوبية يشعل النار في شقة خطيبته

ندب خبراء المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منزل في القليوبية

اندلاع حريق هائل في منزل مكون من 5 طوابق بالقليوبية.. صور

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ورصف الشوارع ببنها

بحضور مدبولي وعاشور: إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بالعاصمة الإدارية

مريض نفسى ينهى حياته من أعلى برج كهرباء بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل في القليوبية لجلسة الإثنين المقبل

ترشيحاتنا

أسرة أحمد الطنطاوي تستخرج توكيلات دعمه للترشح في الانتخابات الرئاسية بكفر الشيخ

الصحة الفلسطينية: ارتفاع شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ370 و2200 جريح

القائم بأعمال سفير الكويت بمصر يزور مقابر شهداء بلاده بالجيش الثالث الميداني

قبل أمم إفريقيا .. تعرف علي سبب سفر المنتخب الوطني للامارات غدا

للمرة الخامسة.. خبير: زلزال بقوة 4.8ريختر على بعد أميال من سد النهضة

قاعدة طنطا الجوية تستقبل وفداً يترأسه المحافظ لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تثير الجدل بكتابة مذكراتها.. لن تتوقع ماذا تحتوي

ملابس غير تقليدية.. ريم سامي تثير الجدل بظهورها| شاهد

بعد وفاته المفاجئة.. تصرّف حزين لأرملة نجم مسرح مصر محمد بطاوي

لغز مروّع لعدم دفن سارق لمدة 128 عاما.. لن تتوقع السبب

فيديو

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

تدمير قدرات حماس.. تل أبيب تتوعد الفلسطينيين وحزب الله يعمق جراح إسرائيل

2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

بطولة شريف سلامة.. موعد عرض مسلسل ورق التوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ