حبس المتهمين بإلقاء مادة كاوية على وجه أم وابنتها بالقليوبية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس المتهمين بإلقاء مادة "ماء نار" على وجه أم ونجلتها وإحداث إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم جراء حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة الخانكة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن حالة المصابتين بالواقعة.



وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط المتهم الهارب وجرى ضبط آخر فى وقت سابق، لإلقائهم "ماء نار" على أم وطفلتها البالغة من العمر 10 سنوات بمنطقة حى البولاقى بمدينة الخانكة مما أصابهما بجروح وإصابات بالغة، وجرى حجز الطفلة فى وحدة العناية المركزة بمستشفى الدمرادش، وكذلك أصيبت الأم بحروق خطيرة وترقد حاليا فى المستشفى.



وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة حيث تبلغ لقسم شرطة الخانكة بتاريخ (2) الجارى من طرف أول: "عامل وزوجته"، مصابان بجروح قطعية وكدمات، ومقيمان بدائرة القسم، بتضررهما من طرف ثانى "سائق بشركة المياه"، ومقيم بذات الدائرة، لتعديه عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، وأمكن ضبط المشكو فى حقه واعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى وقت لاحق تبلغ للقسم من إحدى المستشفيات باستقبالها ربة منزل وطفلتها، مصابتان بحروق متفرقة - مقيمتان بدائرة القسم، وبالانتقال وبسؤال نجل عم المصابة قرر بقيام "اثنين من أقارب الطرف الأول"، مقيمان بذات العنوان، بإلقاء مادة كيميائية على المصابتين مما أدى لحدوث إصابتهما اعتقادًا منهما بأنهما أقارب الطرف الثاني.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق