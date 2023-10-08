إدراج اسم عبد الرحمن فهمي في "حكاية شارع" بالتنسيق الحضاري

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم عبد الرحمن فهمي بك، في مشروع «حكاية شارع»، بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، للتعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع.

عبد الرحمن فهمي، ولد في عام 1870، ويرجع أصله إلى الطبقة التركية التي حكمت مصر خلال القرن التاسع عشر بل وقبله، تخرج عبد الرحمن فهمي في المدرسة الحربية في عام 1888، وشارك في الحملة التي استردت دنقلة، وقد أثر هذا التعليم العسكري فيه، وأعطاه هذا النوع من التعليم صرامة وشدة من ناحية، وساعده في نجاحه في عمله العام بعد ذلك من ناحية أخرى.

عاش عبد الرحمن فهمي في بحبوحة من العيش، وعاصر خمس من حكام مصر من أسرة محمد علي، وهم: توفيق، وعباس حلمي الثاني، والسلطان حسين كامل، والملك فؤاد الأول، وأخيرًا الملك فاروق.

كان فهمي قد أفرغ طاقاته الثورية في ثورة 1919، فلما انتهت الثورة، أو انتقلت إلى مرحلة الكفاح الدستوري، عجزت قدراته السياسية عن التلاؤم، فاختفى، ولذلك لم يكن غريبًا أن يعود إلى المعركة السياسية مرة أخرى حينما كانت مصر على وشك ثورة أخرى عام 1936.

وعلى أية حال، بعد فترة طويلة من العمل الثوري والعمل العام، توفي عبد الرحمن فهمي بعدما سطر بحروف من نور دورًا رائعًا في الحركة الوطنية، وتوفي عام 1946.