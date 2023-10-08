الرئيس الإيراني : ندعم دفاع الفلسطينيين المشروع عن وطنهم

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن طهران تدعم دفاع الفلسطينيين المشروع عن وطنهم.

كما وجه الرئيس الإيراني رسالة تهنئة بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى، قائلا إن “المعادلة تغيرت وإثارة الحرب ليست لصالح الصهاينة والشعب الفلسطيني هو المنتصر في هذه الساحة”.

وأضاف رئيسي، أن “الكيان الصهيوني وداعموه هم المسؤولون عن تهديد الأمن الاقليمي ويجب أن يتحملوا مسؤولية ذلك”.

ومنذ قليل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 370 وأكثر من 2200 جريح.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

بدوره، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "عشرات الطائرات المقاتلة تهاجم الآن قطاع غزة".

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ غارة جوية مكثفة على قطاع غزة باستخدام عشرات الطائرات المقاتلة.