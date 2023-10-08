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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل.. تراجع بورصة تل أبيب 6.7% وانهيار مؤشر البنوك 8.7%

بورصة تل أبيب
بورصة تل أبيب

انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 6.7% عند الإغلاق، اليوم الأحد، مع انهيار مؤشر البنوك 8.7% بعد هجوم كبير للمقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت بورصة تل أبيب، خسائر  قياسية تجاوز 6%، بعد يوم من هجوم واسع النطاق لحركة المقاومة الفلسطينية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.

وفي مستهل تعاملات، هبطت المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 4.8%؛ ويعد هذا أكبر تراجع منذ فبراير من عام 2022.

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ويراقب مستثمرون عن كثب تطورات الأحداث في إسرائيل وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق ويتوقع البعض أن تدفع تلك الاضطرابات إلى التحرك صوب الأصول الآمنة.

بورصة تل أبيب إسرائيل

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