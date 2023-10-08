إسرائيل.. تراجع بورصة تل أبيب 6.7% وانهيار مؤشر البنوك 8.7%

انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 6.7% عند الإغلاق، اليوم الأحد، مع انهيار مؤشر البنوك 8.7% بعد هجوم كبير للمقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت بورصة تل أبيب، خسائر قياسية تجاوز 6%، بعد يوم من هجوم واسع النطاق لحركة المقاومة الفلسطينية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من الهجوم واسع النطاق.

وفي مستهل تعاملات، هبطت المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 4.8%؛ ويعد هذا أكبر تراجع منذ فبراير من عام 2022.

ويراقب مستثمرون عن كثب تطورات الأحداث في إسرائيل وما قد تشكله من مخاطر على الأسواق ويتوقع البعض أن تدفع تلك الاضطرابات إلى التحرك صوب الأصول الآمنة.