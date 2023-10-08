أمريكا تعترف: إسرائيل تشهد أسوأ هجوما منذ عام 1973

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن إسرائيل تشهد أسوأ هجوما منذ عام حرب أكتوبر 1973.

وأضاف بلينكن لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن “الولايات المتحدة تبحث في طلب تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل”.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي، إلي أن “هناك تقارير عن قتلى أمريكيين في إسرائيل”.

كما أكد بلينكن أن “هناك قتال شرس يدور الآن في غلاف غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

بدوره، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "عشرات الطائرات المقاتلة تهاجم الآن قطاع غزة".

بدورها قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ غارة جوية مكثفة على قطاع غزة باستخدام عشرات الطائرات المقاتلة.