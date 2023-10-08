حركة الجهاد الفلسطينية : وقف إطلاق النار مع إسرائيل قريبا أمر مستحيل

قال قيادي في حركة الجهاد الفلسطينية، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قريبا أمر مستحيل، وفق ما ذكرت قناة “العربية”.

وكانت حركة الجهاد الفلسطينية أعلنت انضمامها إلى الهجوم على الاحتلال الإسرائيلي مشاركة في مجهود المقاومة مع الكيانات الخاصة بالمقاومة الأخرى في فلسطين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أن المدارس في جميع أنحاء الكيان ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت”، الدخول في "حالة حرب".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن مجلس الوزراء الأمني صوت لصالح وضع البلاد في حالة حرب رسميًا، ويمكنه القيام “بأنشطة عسكرية كبيرة”.