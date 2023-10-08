2000 مصاب.. طوفان الأقصى يزلزل تل أبيب وأعداد الأسرى ترعب قيادات إسرائيل

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اخبارية جديدة حيث تشهد الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة وداخل فلسطين حالة من الغليان عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس داخل عدد من المدن والبلدات في إسرائيل السبت، مما تسبب في فوضى عارمة ومقتل ما يزيد على 250 إسرائيليا وأسر ما يزيد على 100 آخرين، وإصابات المئات.

شاهد الفيديو:

وشنت حركة حماس هجوما مباغتا على إسرائيل شمل اختراق مسلحين حواجز أمنية وإطلاق وابل من الصواريخ من غزة فجر السبت خلال عطلة عيد "بهجة التوراة" اليهودي، فيما جاء الهجوم بعد 50 عاما ويوم واحد من شن القوات المصرية والسورية هجوما خلال عطلة يوم الغفران اليهودي في محاولة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل خلال صراع قصير في عام 1973.