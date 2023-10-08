طوفان الأقصي.. المقاومة الفلسطينية تعلن مشاركة 35 مسيرة انتحارية فى ضرب إسرائيل

قالت كتائب القسام اليوم الأحد، "سلاحنا الجوي شارك بـ 35 مسيرة انتحارية من طراز "الزواري" في جميع محاورالقتال".

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" اليوم الأحد، إن المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال في شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مكتب نتنياهو بأن عدد الأسرى والمفقودين في قطاع غزة أكثر من 100"

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "الكابينيت يصدق رسميا على حالة الحرب".

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تخطى الحكومة وصدق على بندالحرب.

كان نتنياهو اجتمع في وقت سابق بقيادات وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني، على خليفة إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.