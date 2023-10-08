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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية تكشف عدد الأسري الإسرائيليين لدي المقاومة الفلسطينية

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، بأن العدد الدقيق للأسرى الإسرائيليين لدي حماس في قطاع غزة غير معروف.

وقالت صحيفة “هآرتس”، نقلا عن مصادرها، إن “هناك نحو العشرات من الأسرى”.

وذكر مصدر آخر أنه بناء على المعلومات التي تم جمعها في إسرائيل، فإن عددهم قد يقترب من مائة.

وأعلنت حماس عزمها الإعلان قريبا عن عدد الأسرى والرهائن الذين في حوزتها، سواء كانوا أحياء أو أمواتا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أن المدارس في جميع أنحاء الكيان ستظل مغلقة حتى يوم الثلاثاء المقبل، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الوزاري المصغر للاحتلال “الكابينت”، الدخول في "حالة حرب".

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال إن مجلس الوزراء الأمني صوت لصالح وضع البلاد في حالة حرب رسميًا، ويمكنه القيام “بأنشطة عسكرية كبيرة”.

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ويعطي قرار مجلس الوزراء الأمني الرفيع المستوى هذا الإعلان صفة قانونية تماشيًا مع القانون الأساسي للحكومة، الذي ينص في المادة 40 منه على أنه لا يمكن للكيان الذهاب إلى الحرب دون قرار حكومي.

طوفان الأقصى حماس إسرائيل قطاع غزة

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