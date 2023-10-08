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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقعات جنرال إيراني بشأن طوفان الأقصى ضد إسرائيل

صدى البلد

أصدر الجنرال الإيراني محمد حسين باقري تحذيرا، يوم الأحد، بشأن هجوم المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي.

 

أطلقت المقاومة الفلسطينية آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل العشرات من مقاتليها إلى الحدود شديدة التحصين عن طريق الجو والبر والبحر في مناطق قريبة من قطاع غزة صباح السبت، في أحدث تصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

أطلقت عملية طوفان الأقصى وتدخلت إيران، في الصراع، حيث وصفت وزارة خارجيتها الهجوم بأنه عمل من أعمال الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت رويترز.

 

وأصدر اللواء باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، بيانا يوم الأحد أشاد فيه بالهجوم، وفقا لتقرير صادر عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إيرنا). وحذر في بيانه إسرائيل من أن الهجوم أظهر أن إجراءات التطبيع لن توقف التدهور والانهيار النهائي لشبكة العنكبوت.

 

وتحدث عن العملية، قائلا إن الجهود المشتركة التي يبذلها المقاتلون الفلسطينيون، تحت اسم "عاصفة الأقصى"، ضد مواقع وتحصينات النظام الصهيوني المدجج بالسلاح في الأراضي المحتلة، سلطت الضوء مرة أخرى على العظمة الجوفاء والوحشية، "القوة الهشة لنظام الاحتلال".

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "تعتبر إيران النظام المحتل الصهيوني وداعميه المعروفين مسؤولين... عن أعمال العنف والقتل ضد الفلسطينيين وتدعو الدول الإسلامية إلى دعم... حقوق الشعب الفلسطيني" حسبما نقلت رويترز.

 

حسين باقري استهداف عناصر المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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