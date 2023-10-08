حزب الله يدخل على خط المواجهة مع اسرائيل ويتبادل إطلاق الصواريخ وقصف المدفعية

تبادلت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة إطلاق المدفعية والصواريخ يوم الأحد في أعقاب الهجوم الأكثر دموية الذي نفذه مسلحون فلسطينيون على إسرائيل منذ سنوات.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا في لبنان أو إسرائيل نتيجة تبادل إطلاق النار يوم الأحد.

وأدى هجوم متعدد الجوانب شنه مسلحون فلسطينيون يوم السبت على بلدات إسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 250 إسرائيليا، كما قتل أكثر من 300 فلسطيني في القصف الانتقامي الإسرائيلي.

أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، الأحد، أنه أطلق صواريخ موجهة ونيران مدفعية على ثلاثة مواقع في مزارع شبعا 'تضامنا' مع الشعب الفلسطيني.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان شهدت إطلاق نار عبر الحدود. وأضاف أن 'مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي تقصف حاليا المنطقة في لبنان التي تم منها إطلاق النار'.

أعلن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، الأحد، أنه أطلق صواريخ موجهة ونيران مدفعية على ثلاثة مواقع في مزارع شبعا 'تضامنا' مع الشعب الفلسطيني.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه أطلق قذائف مدفعية على منطقة في لبنان شهدت إطلاق نار عبر الحدود. وأضاف أن 'مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي تقصف حاليا المنطقة في لبنان التي تم منها إطلاق النار'.

ووقع تبادل ثان لإطلاق النار بعد ساعات، حيث قال مصدران أمنيان لبنانيان إن الصواريخ التي أطلقت من لبنان أصابت مرة أخرى مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا، وأن إسرائيل ردت بنيران المدفعية على قرية كفر شوبا.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن التبادل الثاني أو من الجيش اللبناني. وقال مصدر أمني لبناني منفصل طلب عدم نشر اسمه إن الجيش كثف دورياته في الجنوب.

وتسيطر إسرائيل على مزارع شبعا، وهي قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 ميلاً مربعاً (39 كيلومتراً مربعاً)، منذ عام 1967. وتدعي كل من سوريا ولبنان أن مزارع شبعا لبنانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان، المعروفة باسم اليونيفيل، إنها 'رصدت عدة صواريخ أطلقت من جنوب شرق لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل' بالإضافة إلى نيران المدفعية من إسرائيل على لبنان رداً على ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أندريا تينينتي: 'نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة'.

والخط الأزرق هو الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وهو يمثل النقطة التي انسحبت إليها القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان في عام 2000.

وقالت قوات اليونيفيل يوم السبت إنها عززت وجودها في جنوب لبنان في أعقاب التطورات في إسرائيل وغزة، بما في ذلك عملياتها لمواجهة إطلاق الصواريخ.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيكا على المنصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إنها 'تشعر بقلق بالغ' إزاء تبادل إطلاق النار وحثت الأطراف على 'حماية لبنان وشعبه من المزيد من الحريق'.

قال حزب الله، الذي يسيطر فعليا على جنوب لبنان، يوم السبت إنه على 'اتصال مباشر' مع قادة فصائل 'المقاومة' الفلسطينية، وإنه يرى أن الهجمات الفلسطينية على إسرائيل هي 'رد حاسم على الاحتلال الإسرائيلي المستمر ورسالة إلى الساعين للتطبيع'. مع إسرائيل'.