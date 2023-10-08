هدفين في دقيقتين .. أحمد حسن يتغزل في محمد صلاح

احتفل أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق بإحراز الفرعون المصري محمد صلاح هدفين في دقيقين أمام برايتون .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:" هدفين في دقيقتين.. محمد صلاح يقلب تأخر ليفربول إلى تقدم بهدفين لهدف أمام برايتون في الشوط الأول".

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - هارفي إليوت

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز .

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، إلى مداواة جراحه بتحقيق الفوز على برايتون في مباراة اليوم، بعد السقوط أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، في مباراة شهدت خطأ كارثيا بإلغاء هدفا صحيحا للريدز بداعي وجود تسلل.