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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

محمد ضيف.. العقل المدبر لهجمات المقاومة الفلسطينية الأكثر جرأة وفتكًا ضد إسرائيل

صدى البلد

أفاد تقرير نشرته فاينانشال تايمز، أن محمد ضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية هو العقل المدبر للتوغل والهجمات التي نفذتها المقاومة في إسرائيل. 

 

اخترق مئات من المقاومة الفلسطينية يخترقون السياج الحدودي بين قطاع غزة المحاصر والأراضي الفلسطينية المحتلة، وينتشرون عبر جنوب إسرائيل تحت غطاء آلاف الصواريخ.

 

في غضون ساعات، سجلت المقاومة ضربة أولى غير مسبوقة ضد إسرائيل بينما قامت أيضًا باحتجاز عشرات الرهائن – الذين قدر عددهم يوم الأحد بحوالي 100 – إلى جيبها الساحلي المزدحم. وفي الوقت نفسه، نشرت قنوات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مقاتليها وهم يطيرون بالمظلات فوق الحدود وصورًا مروعة لجنود قتلى وإسرائيليين مذعورين.

 

بالنسبة للقائد محمد ضيف، كان الهجوم هو الأكثر جرأة وفتكًا، حتى الآن. 

 

بعد أن طاردته إسرائيل لعقود من الزمن، وكاد أن يقتل في غارة جوية قبل 20 عامًا، والتي قيل إنها تركته على كرسي متحرك بعد أن فقد ذراعه وساقه، فإن قدرة الضيف على التفوق على الجيش الإسرائيلي أثناء قتل الجنود والمدنيين على حد سواء أكسبته احترام الفلسطينيين.

 

مع مفاجأة الجيش الإسرائيلي، قفز الضيف بنفسه إلى أعلى المستويات في القيادة الفلسطينية، متفوقاً على منافسيه في فتح، الفصيل الأكثر اعتدالاً الذي يفضله الغرب، ونظرائه في حماس.

 

قال مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة: "حتى قبل ذلك، كان الضيف بمثابة شخصية مقدسة ويحظى باحترام كبير سواء داخل حماس أو بين الفلسطينيين". وأضاف أن أكبر عملية قام بها ضد إسرائيل ستحوله الآن إلى شخصية "مثل إله الشباب".

 

إن العامل الأكثر أهمية بالنسبة لحماس هو العدد الهائل من الرهائن الذين تم إعادتهم إلى غزة. وسلمت إسرائيل أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح جندي واحد هو جلعاد شاليط بعد خمس سنوات من الأسر لدى حماس في عام 2011.

 

في المقابلات، وصف محللون إسرائيليون وفلسطينيون، بمن فيهم أشخاص كانوا يعرفون الضيف قبل أن يختفي في ظلال النضال الفلسطيني، بأنه رجل هادئ وشديد الغضب وغير مهتم بالمنافسات الضروس بين الفصائل الفلسطينية. وبدلاً من ذلك، قالوا إنه كان عازماً على تغيير طبيعة الصراع الإسرائيلي العربي.

 

الضيف، الذي كان صانع قنابل ومهندس برنامج استمر عشر سنوات لحفر شبكة من الأنفاق تحت غزة، ولد محمد دياب إبراهيم المصري في مخيم خان يونس للاجئين خلال الستينيات، وفقا لمسؤول إسرائيلي مطلع على معلومات عنه. 

 

كانت غزة آنذاك تحت السيطرة المصرية، وقال المسؤول الإسرائيلي المطلع على ملفه في جهاز المخابرات إن عمه أو والده شاركا في الغارات المتفرقة التي نفذها فلسطينيون مسلحون في الخمسينيات على نفس قطعة الأرض التي تسلل إليها مقاتلو الضيف يوم السبت. 

 

لا يُعرف عنه سوى القليل حتى أن اسمه غامض. ويقول الأشخاص الذين عرفوه في الثمانينات إنه حتى ذلك الحين كان يحمل اسم ضيف، بينما قال آخرون إنهم عرفوه باسم ولادته. 

 

يقال إن الضيف درس على يد يحيى عياش، صانع القنابل الملقب بـ "المهندس" الذي اغتالته إسرائيل عام 1996 بهاتف محمول مملوء بالمتفجرات.

 

تدرج الضيف في صفوف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقال المسؤول الإسرائيلي إنه شارك في تصنيع أولى الصواريخ البدائية. وتبلغ ترسانة حماس الآن عشرات الآلاف، وقد أطلقوا 3500 صاروخ يوم السبت وحده.

 

قال المسؤول الإسرائيلي إن الضيف سعى إلى أهداف شديدة التأثير مثل المستوطنين والجنود في الأراضي المحتلة والحافلات في القدس وتل أبيب. كما أشرف على وابل الصواريخ الذي دفع الإسرائيليين إلى الملاجئ على فترات منتظمة.

 

فاينانشال تايمز حماس الفلسطينية والهجمات

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