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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للرد على طوفان الأقصى..إسرائيل تشن عمليات واسعة وتهدد بـ حرب كبرى بالشرق الأوسط

طوفان الاقصى
طوفان الاقصى

قصفت إسرائيل قطاع غزة اليوم الأحد بعد تعرضها لهجوم هو الأكثر دموية منذ عقود، عندما اجتاح مقاتلو حماس البلدات الإسرائيلية ما أسفر عن مقتل 600 شخص واختطاف عشرات آخرين، حيث يهدد العنف المتصاعد بحرب كبرى جديدة في الشرق الأوسط.

أصابت الغارات الجوية الإسرائيلية مجمعات سكنية وأنفاقا ومسجدا ومنازل مسئولي حماس في غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 370 شخصا، بينهم 20 طفلا، فيما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 'بالانتقام القوي لهذا اليوم الأسود'.

وفي علامة على أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من غزة المحاصرة، تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران إطلاق المدفعية والصواريخ.

وفي جنوب إسرائيل ما زال مسلحو حماس يقاتلون قوات الأمن الإسرائيلية بعد 24 ساعة من هجوم مفاجئ متعدد المحاور بوابل من الصواريخ ومجموعات من المسلحين الذين اجتاحوا قواعد الجيش وغزوا البلدات الحدودية.

وقال يوني آشر الذي شاهد شريط فيديو لمسلحين يختطفون زوجته وابنتيه الصغيرتين بعد أن اصطحبتهما لزيارة والدتها: 'بنتاي الصغيرتان، هما طفلتان فقط. لم يبلغا من العمر حتى خمس سنوات وثلاث سنوات'.

وأكد الجيش الإسرائيلي، الذي يواجه تساؤلات بشأن فشله في منع الهجوم، إنه استعاد السيطرة على معظم نقاط التسلل على طول الحواجز الأمنية، وقتل مئات المهاجمين وأسر عشرات آخرين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي: 'سنهاجم حماس بشدة وسيكون ذلك على المدى الطويل'.

وقال الجيش إنه نشر عشرات الآلاف من الجنود حول قطاع غزة، وهو قطاع ضيق يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وبدأ في إجلاء جميع الإسرائيليين الذين يعيشون حول حدود القطاع.

وكشف قصاب العطار، وهو فلسطيني يستخدم الكرسي المتحرك في غزة، وقد حمله إخوته إلى ملجأ عندما قصفت القوات الإسرائيلية منزلهم: 'هذه حربي الخامسة. يجب أن تتوقف الحرب. لا أريد أن أظل أشعر بهذا'.

ويمثل الهجوم الذي شنته حماس فجر يوم السبت أكبر وأخطر توغل داخل إسرائيل منذ أن شنت مصر وسوريا هجوما مفاجئا في محاولة لاستعادة الأراضي المفقودة في حرب يوم الغفران قبل 50 عاما.

وقُتل ما لا يقل عن 600 شخص، بحسب تقارير محطات التلفزيون الإسرائيلية. ولم تنشر إسرائيل حصيلة رسمية.

وقد يقوض الصراع التحركات التي تدعمها الولايات المتحدة نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهو إعادة ترتيب أمني يمكن أن يهدد آمال الفلسطينيين في تقرير المصير ويعوق إيران الداعم الرئيسي لحماس.

وخاض حزب الله اللبناني، الحليف الإقليمي الرئيسي الآخر لطهران، حربا مع إسرائيل عام 2006 وقال إن 'بنادقه وصواريخه' تقف إلى جانب حماس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: 'نوصي حزب الله بعدم الدخول في هذا الأمر، ولا أعتقد أنهم سيفعلون ذلك'.

وما زال الحطام الناجم عن هجوم يوم السبت منتشرا حول بلدات جنوب إسرائيل والمجتمعات الحدودية صباح يوم الأحد وكان الإسرائيليون يترنحون من رؤية الجثث الملطخة بالدماء ملقاة في شوارع الضواحي وفي السيارات وفي منازلهم.

وفر المقاتلون الفلسطينيون عائدين إلى غزة مع عشرات الرهائن، بمن فيهم جنود ومدنيون. وقالت حماس إنها ستصدر بيانا في وقت لاحق يوم الأحد تحدد فيه عدد الأسرى الذين أسرتهم.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوالي 30 إسرائيليا مفقودا كانوا يحضرون حفلا راقصا استهدف خلال هجوم يوم السبت، خرجوا من مخابئهم يوم الأحد.

القبض على هذا العدد الكبير من الإسرائيليين، الذين تم تصوير بعضهم أثناء سحبهم عبر نقاط التفتيش الأمنية أو اقتيادهم وهم ينزفون، إلى غزة، يضيف طبقة أخرى من التعقيد لنتنياهو بعد الأحداث السابقة عندما تم تبادل الرهائن بالعديد من السجناء الفلسطينيين.

أطلقت حركة حماس المزيد من الصواريخ على إسرائيل يوم الأحد ودوت صفارات الإنذار في أنحاء الجنوب وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيجمع بين إخلاء المناطق الحدودية والبحث عن مزيد من المسلحين.

بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بعد وقت قصير من هجوم حماس واستمرت طوال الليل وحتى يوم الأحد، ما أدى إلى تدمير مكاتب الحركة ومعسكرات التدريب، وكذلك المنازل والمباني الأخرى.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 370 شخصا قتلوا وأصيب 2200 في الضربات الانتقامية.

وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 20 ألف فلسطيني في غزة لجأوا إلى المدارس التي تديرها الأمم المتحدة.

وفي خان يونس بجنوب غزة، بحث الناس في بقايا مسجد في وقت مبكر من يوم الأحد. وقال أحد السكان رامز هنيدق 'لقد أنهينا صلاة العشاء وفجأة قصف المسجد. لقد أرهبوا الأطفال والشيوخ والنساء'.

التصعيد
ويأتي التصعيد على خلفية تصاعد العنف بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا، وهو ما تعارضه حماس التي تريد تدمير إسرائيل.

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة مع مزيد من الغارات الإسرائيلية والهجمات التي يشنها المستوطنون اليهود على القرى الفلسطينية، ودعت السلطة الفلسطينية إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية.

وتعثرت عملية صنع السلام منذ سنوات واهتزت السياسة الإسرائيلية هذا العام بسبب خلافات داخلية بشأن خطط نتنياهو لإصلاح السلطة القضائية.

وقال زعيم حماس إسماعيل هنية إن الهجوم الذي بدأ في غزة سيمتد إلى الضفة الغربية والقدس. ويعيش سكان غزة تحت الحصار الذي تقوده إسرائيل منذ 16 عاما، منذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007.

'كم مرة حذرناكم من أن الشعب الفلسطيني يعيش في مخيمات اللاجئين منذ 75 عاما، وأنكم ترفضون الاعتراف بحقوق شعبنا؟'

ونددت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بالهجوم. وأصدر الرئيس جو بايدن تحذيرا صريحا لإيران ودول أخرى: 'هذه ليست اللحظة المناسبة لأي طرف معاد لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات.

وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط، اندلعت مظاهرات مؤيدة لحماس، في حين أشادت إيران وحزب الله بالهجوم.

إن حقيقة أن إسرائيل أخذت على حين غرة كانت بمثابة واحدة من أسوأ الإخفاقات الاستخباراتية في تاريخها، وصدمة لدولة تتباهى باختراقها المكثف ومراقبتها للمسلحين.

وانخفضت مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية بنسبة 6% يوم الأحد (.TA35)، (.TA125)، وتوقع المستثمرون أن يؤدي العنف إلى تحفيز التوجه نحو الذهب وغيره من أصول الملاذ الآمن.

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