ضربة قوية للاحتلال.. 42 شركة طيران أمريكية وكندية يعلقون رحلاتهم إلى إسرائيل

أفادت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن 42 شركة طيران أمريكية وكندية علقت عملياتها الجوية إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي وأجلت موظفيها من هناك.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن شركة الطيران الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" علقت رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب مؤقتا بسبب الاشتباكات الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وقالت شركة الطيران الأمريكية في بيان لها، إنها تعلق رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت شركة يونايتد أيرلاينز الأمريكية، أن رحلات الشركة إلى تل أبيب ستظل معلقة لحين سماح الظروف باستئنافها، لافته إلى أنها وتواصل مراقبة الموقف.