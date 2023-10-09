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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من ليلى علوي عن مشاركة فيلم آل شنب في مسابقات مهرجان الجونة

بوستر فيلم آل شنب
بوستر فيلم آل شنب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم آل شنب، البوستر الرسمي للفيلم استعداد لعرضه الأول خلال الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائى.


ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم عالميا لأول مرة  في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر الجاري حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وتصدر البوستر جميع أبطال الفيلم.

 

أول تعليق من ليلي علوي.



وعلقت الفنانة ليلى علوي على مشاركة فيلمها الجديد في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا

 

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 

 ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

 

فيلم آل شنب مهرجان الجونة السينمائي ليلى علوي الفنانة ليلى علوى

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