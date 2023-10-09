عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 3 مدارس جديدة بقرى جنوب الشيخ زويد

مدرسة أبو فرج للتعليم
مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسي بالشيخ زويد

أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،أنه تم إنشاء 3 مدارس جديدة بقرى جنوب الشيخ زويد ، بتكلفة نحو17ملبون جنية،  لخدمة الأهالي بعد العودة إلى قراهم جنوب الشيخ زويد  تنفيذا لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

1772 متر مربع:

وقال أن مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسي أقيمت علي مساحة 1772 متر مربع بتكلفة 8 مليون و623 الف و185 جنيه، وتتكون من دور ارضي و3 أدوار علوية بمساحة 630 متر مربع، وتحتوي علي 22 فصل تعليمي.

أضاف رضوان، أن مدرسة العوايضة أقيمت على مساحة 2606 متر مربع، بتكلفة 2 مليون و868 ألف و953 جنيه، وتتكون من دور ارضي و3 أدوار علويه بمساحة 360 متر مربع، وتحتوي على 22 فصل تعليمي، وتم انشاءها ضمن إعادة إنشاء المدارس المهدمة بالشيخ زويد ضمن خطة المرور على المدارس التي مر على إنشائها أكثر من 15 عاماً.

وأشار رضوان إلي أن مدرسة الشلاق الإبتدائية الجديدة، أقيمت على مساحة 1633 متر مربع بتكلفة 5مليون و793 الف و230 جنيه، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية تضم 8 فصول تعليمية تسع 320 طالب وطالبة.

 

txt

محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات

الشيخ زويد مدارس قرى جنوب التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

اشتباكات وأنفاق.. بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن الأوضاع في غزة

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

الأهلي يكشف لـ«صدى البلد» مدة غياب إمام عاشور بعد إصابته أمام الإسماعيلي

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

ترشيحاتنا

اشتباكات بين حماس وجيش الاحتلال في 8 مواقع قرب غزة

اليوم.. بعثة منتخب مصر تطير إلى الإمارات استعدادا لوديتي زامبيا والجزائر

بالفيديو.. قوات الاحتلال تستهدف حي الشجاعية في غزة بالطائرات الحربية

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

ذعر في نيبال بعد مصرع 10 من طلابها في تل أبيب.. ونداء عاجل لمواطنيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 9 أكتوبر 2023|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التونة بالمنزل بدون مواد حافظة

ملابس جنا عمرو دياب تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل ترايفل البلاك فوريست| بمذاق لا يقاوم

اعرف مرتبك كام| تعرف على قيمة القبض بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

فيديو

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

طوفان الأقصى.. تل ابيب تعلن مقـ.تل قائد القوات الجوية الخاصة

المثلوثي يقبل قدم شيكابالا.. صورة مثيرة وتعليق غريب من خالد الغندور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ