أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء،أنه تم إنشاء 3 مدارس جديدة بقرى جنوب الشيخ زويد ، بتكلفة نحو17ملبون جنية، لخدمة الأهالي بعد العودة إلى قراهم جنوب الشيخ زويد تنفيذا لتكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

1772 متر مربع:

وقال أن مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسي أقيمت علي مساحة 1772 متر مربع بتكلفة 8 مليون و623 الف و185 جنيه، وتتكون من دور ارضي و3 أدوار علوية بمساحة 630 متر مربع، وتحتوي علي 22 فصل تعليمي.

أضاف رضوان، أن مدرسة العوايضة أقيمت على مساحة 2606 متر مربع، بتكلفة 2 مليون و868 ألف و953 جنيه، وتتكون من دور ارضي و3 أدوار علويه بمساحة 360 متر مربع، وتحتوي على 22 فصل تعليمي، وتم انشاءها ضمن إعادة إنشاء المدارس المهدمة بالشيخ زويد ضمن خطة المرور على المدارس التي مر على إنشائها أكثر من 15 عاماً.

وأشار رضوان إلي أن مدرسة الشلاق الإبتدائية الجديدة، أقيمت على مساحة 1633 متر مربع بتكلفة 5مليون و793 الف و230 جنيه، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية تضم 8 فصول تعليمية تسع 320 طالب وطالبة.