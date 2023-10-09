البنك المركزي : 824 مليون دولار فائضا بميزان المدفوعات

حقق ميزان المدفوعات في مصر بنهاية العام المالي الماضي فائضا كليا بقيمة 824 مليون دولار مقارنة بعجز قيمته 10.5 مليار دولار في العام المالي السابق له.



أظهرت مؤشرات أداء ميزان المدفوعات عن نهاية العام المالي 2022/2023 الماضي الصادرة عن البنك المركزي، أن تلك المؤشرات جاءت نتيجة لتحسن ميزان المعاملات الجارية والتي سجلت 4.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي بنسبة نمو 71.5% مقارنة بنحو 16.6 مليار دولار بنهاية العام المالي قبل السابق، نتيجة لانخفاض عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% مقتصرا على 31.2 مليار دولار وتحقيق ميزان الخدمات فائضا بقيمة 21.9 مليار دولار نظرا لتحقيق كلا من الإيرادات السياحية و عوائد رسوم العبور في قناة السويس .



وارتفع صافي المعاملات الرأسمالية والمالية الي 8.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي و تحقيق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر 10 مليارات دولار بنمو قدره 12.3% عن العام المالي قبل الماضي و تحقيق صافي الاستثمارات في الأوراق المالية لنحو 3.8 مليار دولار .