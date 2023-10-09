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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تقاعس من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وأضاف النائب عمرو القطامي، في بيان له: لابد من تكاتف دول العالم والمجتمع الدولي لدعم جهود السلام والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، مؤكدا على ضرورة  الالتزام بقواعد القانون الدولي لوقف هذه الاعتداءات.

وثمن أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية في ضوء تطورات الأوضاع في غزة، لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين، مؤكدا أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن الدولة المصرية  تقوم بجهود مكثفة بقيادة الرئيس السيسي لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم كل خطوات السلام.

النواب مجلس النواب الشعب الفلسطيني فلسطين عمرو القطامي السيسي

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